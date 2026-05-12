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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Scooter Fahrer schwer gestürzt

Heinsberg (ots)

Der 17-jährige Fahrer eines E-Scooters, der auf dem Radweg der Gladbacher Straße unterwegs war, stürzte gegen 8 Uhr am Dienstag (12. Mai) nach ersten Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung so schwer, dass er sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen. Die Ermittlungen zu den Ursachen für den Sturz wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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