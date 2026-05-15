Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zum Feiertag - Glück im Unglück!

Rathsfeld / Kyffhäuser (ots)

Am Donnerstag Abend gegen 19:15 Uhr ereignete sich auf der B 85 im Kyffhäuser ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in Zusammenhang mit Fahrbahnnässe kam der 25-jährige VW Fahrer mit seinem PKW, beim Durchfahren einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und geriet anschließend in den Straßengraben. Hier überschlug sich der vollbesetzte PKW VW Golf dann mehrmals. Von den vier Insassen wurden durch diesen Verkehrsunfall drei leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000EUR. Die Bundesstraße 85 war während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten teilweise voll gesperrt.

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