Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Betrunkener Radfahrer
Heringen / Helme (ots)
Am 14.05.2026 kurz vor 2 Uhr kontrollierten Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen in der Heringer Karl-Marx-Straße einen 20-jährigen Radfahrer. Dieser legte einen Atemalkoholtest mit dem stolzen Wert von 2,03 Promille ab. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Radfahrer für die Entnahme einer beweiserheblichen Blutprobe dem Südharzklinikum Nordhausen zugeführt. Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde entsprechend erstattet.
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