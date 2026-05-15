LPI-NDH: Betrunkener Radfahrer

Nordhausen (ots) - Am 14.05.2026 kurz nach 03:30 Uhr wurden Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen zum Haupteingang des Südharzklinikums beordert, um einen Sachverhalt von Bedrohung aufzunehmen. Im Außenbereich wurde ein 24-jähriger Mann angetroffen, der wild mit einer Machete umher fuchtelte. Das Krankenhauspersonal hat diesen Umstand rechtzeitig bemerkt und daher glücklicherweise die Tür gar nicht erst geöffnet. ...

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