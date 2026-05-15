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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener Radfahrer

Heringen / Helme (ots)

Am 14.05.2026 kurz vor 2 Uhr kontrollierten Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen in der Heringer Karl-Marx-Straße einen 20-jährigen Radfahrer. Dieser legte einen Atemalkoholtest mit dem stolzen Wert von 2,03 Promille ab. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Radfahrer für die Entnahme einer beweiserheblichen Blutprobe dem Südharzklinikum Nordhausen zugeführt. Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde entsprechend erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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