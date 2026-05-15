Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann mit Machete springt aus dem Fenster ...

Nordhausen (ots)

Am 14.05.2026 kurz nach 03:30 Uhr wurden Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen zum Haupteingang des Südharzklinikums beordert, um einen Sachverhalt von Bedrohung aufzunehmen. Im Außenbereich wurde ein 24-jähriger Mann angetroffen, der wild mit einer Machete umher fuchtelte. Das Krankenhauspersonal hat diesen Umstand rechtzeitig bemerkt und daher glücklicherweise die Tür gar nicht erst geöffnet. Bei der Entwaffnung des Mannes ergaben sich Hinweise darauf, dass dieser nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war. Daher wurde er in der Folge auf einer psychiatrischen Station aufgenommen. Bei ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Macheten-Mann vor seinem Weg ins Krankenhaus aus dem Fenster seiner Mietswohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses sprang. Dummerweise hatte unter diesem Fenster ein 75-jähriger Mann seinen Pkw abgeparkt. An Motorhaube und Windschutzscheibe des Pkw entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die Beamten leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachtes auf Bedrohung sowie Sachbeschädigung ein.

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