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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rauschfahrt unterbunden

Nordhausen (ots)

Beamte vom Inspektionsdienst Nordhausen führten am 15.05.2026 gegen 11:40 Uhr eine Verkehrskontrolle am Platz der Gewerkschaften durch. Bei einem 61-jährigen Kraftfahrzeugführer verlief ein Drogenvortest positiv. Die weitere Fahrt wurde unterbunden und eine beweiserhebliche Blutprobenentnahme im Südharzklinikum angeordnet. Es folgt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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