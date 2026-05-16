LPI-NDH: Rauschfahrt unterbunden

Heringen / Helme (ots) - Am 15.05.2026 gegen 11:30 Uhr wurden Beamte vom Inspektionsdienst Nordhausen in die Philipp-Müller-Straße nach Heringen / Helme beordert. Eine 27-jährige Frau meldete die Beschädigung ihres Pkw durch einen Verkehrsunfall. Der Verursacher hatte sich pflichtwidrig entfernt. Aufgrund von gelbem Fremdlack am beschädigten Fahrzeug und der Tatsache, dass die Postzustellung bereits erfolgt war, ...

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