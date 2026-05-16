Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Rauschfahrt unterbunden
Nordhausen (ots)
Beamte vom Inspektionsdienst Nordhausen führten am 15.05.2026 gegen 11:40 Uhr eine Verkehrskontrolle am Platz der Gewerkschaften durch. Bei einem 61-jährigen Kraftfahrzeugführer verlief ein Drogenvortest positiv. Die weitere Fahrt wurde unterbunden und eine beweiserhebliche Blutprobenentnahme im Südharzklinikum angeordnet. Es folgt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz.
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