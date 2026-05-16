Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Händler bestohlen und bedroht

Nordhausen, Bahnhofstraße (ots)

Im Rahmen des Nordhäuser Bahnhofsfestes wurde ein 43-jähriger Händler am 15.05.2026 gegen 21:45 Uhr Opfer einer Straftat. Zwei 24 und 25 Jahre alte Männer begaben sich gemeinsam zum Verkaufsstand und bedienten sich dort an den Waren. So wurden ein Sturmfeuerzeug, ein Messer sowie eine Deko-Figur im Gesamtwert von knapp 60,- Euro weg genommen, ohne zu bezahlen. Dies missfiel dem Händler logischerweise. Das Vorhaben, wieder an sein Eigentum zu gelangen, wurde von einem der Täter durch das Vorhalten eines Messers zunächst beendet. Die zeitnah alarmierten Beamten vom Inspektionsdienst Nordhausen konnten beide Täter im Rahmen der Nahbereichsfahndung ermitteln und vorläufig festnehmen. Das mitgeführte Beutegut wurde dem Geschädigten übergeben. Nach Konsultation des Bereitschaftsstaatsanwalts wurden weitere strafprozessuale Maßnahmen durchgeführt, ehe die beiden Beschuldigten wieder entlassen wurden. Ein Strafverfahren wegen des Anfangsverdachts auf räuberischen Diebstahl wurde eröffnet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell