PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Händler bestohlen und bedroht

Nordhausen, Bahnhofstraße (ots)

Im Rahmen des Nordhäuser Bahnhofsfestes wurde ein 43-jähriger Händler am 15.05.2026 gegen 21:45 Uhr Opfer einer Straftat. Zwei 24 und 25 Jahre alte Männer begaben sich gemeinsam zum Verkaufsstand und bedienten sich dort an den Waren. So wurden ein Sturmfeuerzeug, ein Messer sowie eine Deko-Figur im Gesamtwert von knapp 60,- Euro weg genommen, ohne zu bezahlen. Dies missfiel dem Händler logischerweise. Das Vorhaben, wieder an sein Eigentum zu gelangen, wurde von einem der Täter durch das Vorhalten eines Messers zunächst beendet. Die zeitnah alarmierten Beamten vom Inspektionsdienst Nordhausen konnten beide Täter im Rahmen der Nahbereichsfahndung ermitteln und vorläufig festnehmen. Das mitgeführte Beutegut wurde dem Geschädigten übergeben. Nach Konsultation des Bereitschaftsstaatsanwalts wurden weitere strafprozessuale Maßnahmen durchgeführt, ehe die beiden Beschuldigten wieder entlassen wurden. Ein Strafverfahren wegen des Anfangsverdachts auf räuberischen Diebstahl wurde eröffnet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 16.05.2026 – 13:00

    LPI-NDH: Der Hut des Anstoßes

    Nordhausen, Landgrabenstraße (ots) - Im Rahmen des Nordhäuser Bahnhofsfestes gerieten am 15.05.2026 gegen 20:00 Uhr zwei 30 und 46 Jahre alte Männer in einen verbalen Streit. Hierbei soll es um den Umgang mit einem Hut gegangen sein, welcher auf dem Fest käuflich erworben wurde. Der Streit wurde derart körperlich, dass die Männer sich gegenseitig mit Schlägen traktierten. Eine medizinische Erstversorung vor Ort machte sich erforderlich. Gegen beide Beteiligten wurde ...

    mehr
  • 16.05.2026 – 13:00

    LPI-NDH: Rauschfahrt unterbunden

    Nordhausen (ots) - Beamte vom Inspektionsdienst Nordhausen führten am 15.05.2026 gegen 11:40 Uhr eine Verkehrskontrolle am Platz der Gewerkschaften durch. Bei einem 61-jährigen Kraftfahrzeugführer verlief ein Drogenvortest positiv. Die weitere Fahrt wurde unterbunden und eine beweiserhebliche Blutprobenentnahme im Südharzklinikum angeordnet. Es folgt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 16.05.2026 – 13:00

    LPI-NDH: Berauschter Postbote auf der Flucht

    Heringen / Helme (ots) - Am 15.05.2026 gegen 11:30 Uhr wurden Beamte vom Inspektionsdienst Nordhausen in die Philipp-Müller-Straße nach Heringen / Helme beordert. Eine 27-jährige Frau meldete die Beschädigung ihres Pkw durch einen Verkehrsunfall. Der Verursacher hatte sich pflichtwidrig entfernt. Aufgrund von gelbem Fremdlack am beschädigten Fahrzeug und der Tatsache, dass die Postzustellung bereits erfolgt war, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren