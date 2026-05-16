LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Hauswand

Nordhausen, Bahnhofstraße (ots) - Im Rahmen des Nordhäuser Bahnhofsfestes wurde ein 43-jähriger Händler am 15.05.2026 gegen 21:45 Uhr Opfer einer Straftat. Zwei 24 und 25 Jahre alte Männer begaben sich gemeinsam zum Verkaufsstand und bedienten sich dort an den Waren. So wurden ein Sturmfeuerzeug, ein Messer sowie eine Deko-Figur im Gesamtwert von knapp 60,- Euro weg genommen, ohne zu bezahlen. Dies missfiel dem ...

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