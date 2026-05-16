Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Hauswand
Bad Langensalza (ots)
Eine 74jährige BMW Fahrerin beabsichtigte am Samstag zur Mittagszeit in Bad Langensalza auf den Parkplätzen eines Bankinstitutes vorwärts einzuparken. Hierbei verwechselte diese das Gas- und Bremspedal, sodass diese die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Im Verlauf kollidierte die BMW Fahrerin mit einem Baum, einer Bierzeltgarnitur und abschließend einer Hauswand. Am Fahrzeug und den beteiligten Sachwerten entstand Sachschaden.
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