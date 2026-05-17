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LPI-NDH: Pkw dank Baum vor dem Wasser gestoppt

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Mühlhausen (ots)

Am Sonntagmorgen befuhr ein Pkw Audi besetzt mit fünf Personen in Mühlhausen die Wendewehrstraße in Fahrtrichtung Ammersche Landstraße. Der Fahrzeugführer verlor in der Rechtskurve auf Höhe der Ammerbrücke die Kontrolle über das Fahrzeug. Nach der linksseitigen Querung der Gegenfahrbahn kam es zur Kollision mit einem Bordstein. In der Folge hob das Fahrzeug vom Untergrund leicht ab und durchstieß einen Zaun. Das Fahrzeug fuhr in das dahinterliegende Gebüsch und den Abhang hinunter. Im unteren Bereich kam das Fahrzeug erst zum Stehen, nachdem es mit mehreren Bäumen kollidierte. Der Fahrzeugführer verließ zunächst unerkannt die Unfallstelle. Die vier verletzten Mitfahrer verblieben im Fahrzeug. Vor Ort kam eine Vielzahl von Einsatzkräften der Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Einsatz. Die verletzten Personen im Alter von 23, 25, 37 und 43 Jahren wurden in die Kliniken nach Bad Langensalza, Heilbad Heiligenstadt und Mühlhausen verbracht. Im Verlauf der Ermittlungen konnte der 29jährige Fahrzeugführer ermittelt und an seiner Wohnanschrift unverletzt angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbracht den Wert von 1,27 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Nunmehr hat sich der 29jährige Fahrer u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht zu verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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