Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mofa-Fahrer kommt auf Rollsplitt zu Fall

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Waldbröl (ots)

Ein 58-jähriger Reichshofer war am Mittwochmorgen (6. Mai, 7:45 Uhr) mit seinem Mofa auf der B 256 von Denklingen in Richtung Hermesdorf unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam der 58-Jährige auf Rollsplitt am rechten Fahrbahnrand mit seinem Zweirad zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich auf Höhe des Abzweigs zu einem Waldweg.

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