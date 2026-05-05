Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in ehemalige Klinik
Radevormwald (ots)
In der Zeit von Donnerstag (30. April) bis Montag hebelten Unbekannte die Tür eines Nebengebäudes einer ehemaligen Klinik in der Hermannstraße auf. Die Einbrecher stahlen einen Akkuschrauber des Herstellers "Makita" und einen Computerbildschirm. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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