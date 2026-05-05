Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt
Gummersbach (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Niederseßmar wurde am Montag (4. Mai) ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Der 38-jährige Gummersbacher war mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradschutzstreifen der Gummersbacher Straße von Gummersbach in Richtung Niederseßmar unterwegs. Gegen 16:15 Uhr überholte ihn eine 24-jährige Mercedes-Fahrerin aus Gummersbach und bog anschließend nach rechts auf ein Tankstellengelände ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Radfahrer leicht verletzt wurde und ins Krankenhaus kam.
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