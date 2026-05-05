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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Gummersbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Niederseßmar wurde am Montag (4. Mai) ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Der 38-jährige Gummersbacher war mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradschutzstreifen der Gummersbacher Straße von Gummersbach in Richtung Niederseßmar unterwegs. Gegen 16:15 Uhr überholte ihn eine 24-jährige Mercedes-Fahrerin aus Gummersbach und bog anschließend nach rechts auf ein Tankstellengelände ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Radfahrer leicht verletzt wurde und ins Krankenhaus kam.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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