PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bei Sturz mit Pedelec schwer verletzt

Bergneustadt (ots)

Am Montag (4. Mai) fuhr eine 46-jährige Frau aus Bergneustadt mit ihrem Pedelec auf der Martin-Luther-Straße bergab in Richtung Eichendorffstraße. In einer Kurve verlor sie gegen 12:05 Uhr die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. Die 46-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik geflogen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 10:00

    POL-GM: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

    Gummersbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Niederseßmar wurde am Montag (4. Mai) ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Der 38-jährige Gummersbacher war mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradschutzstreifen der Gummersbacher Straße von Gummersbach in Richtung Niederseßmar unterwegs. Gegen 16:15 Uhr überholte ihn eine 24-jährige Mercedes-Fahrerin aus Gummersbach und bog anschließend nach rechts auf ein ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 09:06

    POL-GM: Betrug durch angeblichen Microsoft-Mitarbeiter

    Radevormwald (ots) - Immer wieder geben sich Betrüger als angebliche Microsoft-Mitarbeiter aus, um einen Virenbefall oder andere "Problemfälle" beheben zu wollen. Am Freitag (1. Mai) wurde ein 86-Jähriger aus Radevormwald Opfer dieser Masche. Während der 86-Jährige am Laptop saß, erschienen ein Alarm und eine Meldung auf seinem Bildschirm, dass er sich telefonisch bei einem Windows-Mitarbeiter melden soll. Im ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 11:29

    POL-GM: Tanz in den Mai - Polizei zieht erste Bilanz

    Oberbergischer Kreis (ots) - In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai war die Polizei im Oberbergischen verstärkt im Einsatz. Insgesamt verlief die Mainacht aus polizeilicher Sicht überwiegend friedlich. Zwischen 18 Uhr und 8 Uhr verzeichnete die Polizei acht Einsätze mit mainachttypischem Bezug. Dabei handelte es sich überwiegend um Ruhestörungen und kleineren Streitigkeiten. In einem Fall in Waldbröl nahm die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren