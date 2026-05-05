Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Bei Sturz mit Pedelec schwer verletzt
Bergneustadt (ots)
Am Montag (4. Mai) fuhr eine 46-jährige Frau aus Bergneustadt mit ihrem Pedelec auf der Martin-Luther-Straße bergab in Richtung Eichendorffstraße. In einer Kurve verlor sie gegen 12:05 Uhr die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. Die 46-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik geflogen.
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