Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Amphetamin und Marihuana im Wert von über 1100 Euro beschlagnahmt

3 Männer erwarten Strafanzeige

Emlichheim (ots)

Donnerstagabend haben Beamte der Bundespolizei drei Männer festgestellt, die insgesamt über 100 Gramm Amphetamin und etwa 10 Gramm Marihuana nach Deutschland einführten. Die 22-, 24- und 27-jährigen Männer erwarten nun ein Strafverfahren.

Im Rahmen der vorläufig wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen haben Bundespolizisten gegen 20:15 Uhr an der L44 bei Emlichheim ein aus den Niederlanden kommendes Auto kontrolliert.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten im Bereich der Rückbank mehrere Plastiktüten mit insgesamt rund 100 Gramm Amphetamin. Bei einem Mitfahrer wurden zudem noch rund 10 Gramm Marihuana aufgefunden. Damit endete der Drogentransport an der deutsch-niederländischen Grenze.

Die drei Niederländer erwarten nun ein Strafverfahren. Abschließende Ermittlungen werden in diesem Fall vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.

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