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BPOL-BadBentheim: Bei Grenzkontrolle verhaftet - 35-Jähriger wurde mit Haftbefehl gesucht

BPOL-BadBentheim: Bei Grenzkontrolle verhaftet - 35-Jähriger wurde mit Haftbefehl gesucht
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Bad Bentheim (ots)

Beamte der Bundespolizei haben bei der Einreisekontrolle an der deutsch-niederländischen Grenze einen 35-Jährigen verhaftet. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl vor.

Der 35-jährige Bulgare war Beifahrer in einem aus den Niederlanden kommenden Fahrzeug. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen, hatten Beamte der Bundespolizei das Auto am Mittwoch auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der 35-Jährige mit Untersuchungshaftbefehl von der Justiz gesucht wird. Ihm wird Trunkenheit im Verkehr zur Last gelegt. Da sein Aufenthaltsort unbekannt war und die Gefahr bestand, dass sich der 35-Jährige aufgrund massiver Vorstrafen und der Verhängung einer zu verbüßenden Freiheitsstrafe dem Strafverfahren entziehen könnte, hatte ein Gericht die Untersuchungshaft angeordnet.

Der Mann wurde verhaftet und am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Pressesprecher
Ralf Löning
Mobil: 01520 9054933
E-Mail: pressestelle.badbentheim@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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