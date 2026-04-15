Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Gestohlene E-Bikes bei Grenzkontrolle sichergestellt

Fahrer unter Drogeneinfluss

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Bad Bentheim (ots)

Fahndungserfolg im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen zu den Niederlanden. Die Bundespolizei hat Dienstagabend 15 Fahrräder sichergestellt, darunter 14 E-Bikes. Ein Großteil davon war bereits als gestohlen gemeldet. Zudem bestand bei einem 26-jährigen Autofahrer der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen, wurde gegen 17:30 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 ein Fahrzeug mit polnischer Zulassung angehalten und überprüft, in dem insgesamt 15 Fahrräder sowie ein hochwertiger Grill transportiert wurden. Die drei Fahrzeuginsassen, ein 36-jähriger Niederländer sowie eine 35-jährige Polin und der 26-jährige polnische Fahrer, konnten den kontrollierenden Beamten keine plausiblen Eigentumsnachweise dafür vorlegen.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass mindestens neun der Fahrräder kurz zuvor in den Niederlanden entwendet worden waren. Nach derzeitigem Erkenntnisstand stehen diese im Zusammenhang mit einem Diebstahl aus einem Freizeitpark kurz zuvor, der bereits bei den zuständigen Behörden in den Niederlanden angezeigt worden war.

Die Bundespolizei stellte sämtliche Fahrräder sowie den Grill zur Eigentumssicherung sicher, damit die Eigentumsverhältnisse geklärt werden können und die Rückgabe an die rechtmäßigen Eigentümer zu ermöglichen.

Im Rahmen der Kontrolle wurde beim 26-jährigen Fahrzeugführer ein Drogenschnelltest durchgeführt, der positiv ausfiel. Weiterhin wurde eine geringe Menge Marihuana und Haschisch bei dem Mann sichergestellt. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Fahrzeuginsassen entlassen. Die abschließenden Ermittlungen werden durch die zuständigen Behörden in den Niederlanden geführt.

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