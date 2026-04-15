Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: 47-Jähriger muss für sechseinhalb Monate ins Gefängnis

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Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstagabend an der deutsch-niederländischen Grenze einen 47-Jährigen verhaftet. Gegen den Mann lagen gleich zwei Haftbefehle vor. Er sitzt jetzt im Gefängnis.

Der 47-Jährige kam als Mitfahrer mit einem Auto aus den Niederlanden, als er im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen gegen 21:30 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert wurde.

Bei der Überprüfung der Personalien des 47-jährigen Polen stellten die Bundespolizisten fest, dass der Mann gleich mit zwei Haftbefehlen von der Justiz gesucht wird.

Aus einer Verurteilung wegen Fahren ohne Führerschein, Trunkenheit im Straßenverkehr, fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort musste er eine Strafe von 5.500 Euro zahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 110 Tagen verbüßen.

Im zweiten Fall wird ihm Diebstahl mit einer Waffe zur Last gelegt. Aus dieser Verurteilung musste er noch eine Geldstrafe von 3.150 Euro zahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen absitzen.

Der Mann wurde von den Bundespolizisten verhaftet. Weil der Mann die Geldstrafen nicht begleichen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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