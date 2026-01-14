PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in mehrere Kellerverschläge -#polsiwi

Siegen (ots)

In der Zeit zwischen Montagnachmittag (12. Januar) und dem gestrigen Dienstagmittag ist es zu mehreren Kellerraumaufbrüchen in der Kampenstraße gekommen.

Betroffen war ein Mehrparteienhaus. Der oder die unbekannten Täter gelangten vermutlich über ein rückwärtig gelegenes Fenster in die Waschküche. Von dort aus sind die Kellerverschläge der Bewohner zu erreichen. Nach derzeitigem Stand öffneten der oder die Diebe fünf der Verschläge gewaltsam und durchsuchten sie anschließend.

In einem der Räumlichkeiten soll eine größere Bargeldmenge gelagert worden sein. Dieses Bargeld fehlt nun. Ob die Täter darüber hinaus weitere Beute machten, ist noch nicht abschließend geklärt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 15:13

    POL-SI: Polizei sucht Flüchtigen nach Verkehrsunfall - #polsiwi

    Siegen (ots) - Am Montagnachmittag (12.01.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in Eisern gekommen. Ein 20-jähriger VW-Fahrer war gegen 16 Uhr über die Rensbachstraße in Richtung Eiserfeld unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 25 kam ihm ein PKW entgegen. Dieser touchierte beim Vorbeifahren das Fahrzeug des 20-Jährigen und setzte seine Fahrt anschließend ungeachtet dessen fort. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren