Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl am Hauptbahnhof vollstreckt

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Osnabrück (ots)

Letzte Nacht hat die Bundespolizei einen mit Haftbefehl gesuchten Mann im Hauptbahnhof Osnabrück festgenommen. Der 28-Jährige muss für 20 Tage ins Gefängnis.

Der Mann war einer Streife der Bundespolizei kurz nach Mitternacht im Hauptbahnhof aufgefallen und kontrolliert worden. Ein Abgleich seiner Personaldaten mit dem Fahndungssystem ergab eine Ausschreibung der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Festnahme.

Der 28-jährige Deutsche war 2024 wegen unerlaubter Einfuhr von Cannabis gerichtlich zu einer Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden, wovon er noch 20 Tage zu verbüßen hat. Da der Mann offenbar im Ausland lebt, hatte die zuständige Staatsanwaltschaft ihn zur Festnahme ausgeschrieben. Lediglich durch die sofortige Zahlung einer Geldstrafe von 1.200 Euro hätte er den Gefängnisaufenthalt noch abwenden können.

Weil der 28-Jährige den haftbefreienden Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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