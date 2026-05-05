POL-GM: Unfall auf Kreuzung

Radevormwald (ots) - Immer wieder geben sich Betrüger als angebliche Microsoft-Mitarbeiter aus, um einen Virenbefall oder andere "Problemfälle" beheben zu wollen. Am Freitag (1. Mai) wurde ein 86-Jähriger aus Radevormwald Opfer dieser Masche. Während der 86-Jährige am Laptop saß, erschienen ein Alarm und eine Meldung auf seinem Bildschirm, dass er sich telefonisch bei einem Windows-Mitarbeiter melden soll. Im ...

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