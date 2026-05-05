Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unfall auf Kreuzung
Wiehl (ots)
Am Montagmorgen (4. Mai) wollte ein 56-jähriger Wiehler mit seinem Land Rover in Hillerscheid von der Hillerscheider Straße nach rechts auf die Drabenderhöher Straße (L338) abbiegen. Dabei kam es gegen 5:15 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Ford Fiesta eines 60-jährigen Nümbrechters, der auf der bevorrechtigten Drabenderhöher Straße unterwegs war, und in Richtung Drabenderhöhe fuhr. Der 60-Jährige wurde leicht verletzt.
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