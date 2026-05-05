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POL-GM: Unfall auf Kreuzung

POL-GM: Unfall auf Kreuzung
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Wiehl (ots)

Am Montagmorgen (4. Mai) wollte ein 56-jähriger Wiehler mit seinem Land Rover in Hillerscheid von der Hillerscheider Straße nach rechts auf die Drabenderhöher Straße (L338) abbiegen. Dabei kam es gegen 5:15 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Ford Fiesta eines 60-jährigen Nümbrechters, der auf der bevorrechtigten Drabenderhöher Straße unterwegs war, und in Richtung Drabenderhöhe fuhr. Der 60-Jährige wurde leicht verletzt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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