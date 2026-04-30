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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Einbruchserie: Polizei sucht Zeugen

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Zwischen Dienstag und Mittwoch haben sich Diebe im Stadtzentrum herumgetrieben. Sie brachen in Gebäude in der Bezirksamtsstraße, der Rognacallee und der Schlossstraße ein.

Die Unbekannten verschafften sich teilweise gewaltsam Zutritt und richteten erheblichen Sachschaden an. Offenbar drangen sie auch über nicht vollständig verschlossene Fenster ein.

In einem Objekt stahlen die Unbekannten Bargeld, in einem anderen einen Schlüssel. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren, vierstelligen Betrag. Die Beschädigungen an der Einrichtung übersteigen dabei den Wert der Beute.

Nach derzeitigen Erkenntnissen lässt sich der Tatzeitraum auf Dienstagmittag, 13 Uhr, und Mittwochmorgen, 9.30 Uhr, eingrenzen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet? Wurden die Täter möglicherweise von privater Videoüberwachung erfasst? Hinweise nimmt die Polizei in Rockenhausen unter 0631 369-14699 oder die Kripo unter 0631 369-13312 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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