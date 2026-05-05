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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrraddiebe in Wiehl unterwegs

Wiehl (ots)

In der Zeit von Samstag (2. Mai), 14 Uhr, bis Sonntag stahlen Unbekannte ein Fahrrad, das ein 19-Jähriger aus Wiehl im Bereich Bahnhofstraße/Hauptstraße mit einem Ringschloss angeschlossen hatte. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein graublaues Mountainbike des Herstellers "Giant". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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