POL-GM: Unbekannte wollten in Sparkasse einbrechen

Wiehl (ots) - In der Zeit von Samstag (2. Mai), 14 Uhr, bis Sonntag stahlen Unbekannte ein Fahrrad, das ein 19-Jähriger aus Wiehl im Bereich Bahnhofstraße/Hauptstraße mit einem Ringschloss angeschlossen hatte. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein graublaues Mountainbike des Herstellers "Giant". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

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