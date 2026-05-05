Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unbekannte wollten in Sparkasse einbrechen
Wiehl (ots)
Am frühen Dienstagmorgen (5. Mai) versuchten Einbrecher gegen 4:15 Uhr, die Eingangstür einer Sparkassenfiliale in der Oberwiehler Straße aufzuhebeln. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus und flüchteten. Ein Zeuge beobachtete zwei dunkel gekleidete Personen, die in ein dunkles Auto stiegen und in Richtung Dreisbach davonfuhren. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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