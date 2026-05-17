PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kradfahrer stürzt

Nordhausen / Bielen (ots)

Am 16.05.2026 gegen 17:00 Uhr fuhr ein 17-jähriger Bursche mit einem leistungsbeschränkten Kraftrad von Nordhausen Richtung Bielen. An der Zufahrt zu einem Schnell-Restaurant bog er nach rechts ab und kam hierbei zu Fall. Glücklicherweise zog sich der Kradfahrer keine Verletzungen hierbei zu. Am Kraftrad wurde ein Sachschaden von etwa 3.000,- Euro konstatiert. Weitere Unfallbeteiligte gab es nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 17.05.2026 – 07:44

    LPI-NDH: Fluchtversuch endet im hessischen Unterrieden

    Bornhagen (ots) - Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr sollte in Bornhagen/Thüringen ein Pkw Seat einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Statt anzuhalten, gab der 19-jährige Fahrzeugführer jedoch Gas. Im Pkw befand sich noch ein 18-jähriger Beifahrer. Mit teils nicht angepasster Geschwindigkeit und riskanter Fahrweise flüchtete der Pkw Seat in Richtung B27 bei Unterrieden/Hessen. Im hessischen Bereich überfuhr der ...

    mehr
  • 16.05.2026 – 15:00

    LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Hauswand

    Bad Langensalza (ots) - Eine 74jährige BMW Fahrerin beabsichtigte am Samstag zur Mittagszeit in Bad Langensalza auf den Parkplätzen eines Bankinstitutes vorwärts einzuparken. Hierbei verwechselte diese das Gas- und Bremspedal, sodass diese die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Im Verlauf kollidierte die BMW Fahrerin mit einem Baum, einer Bierzeltgarnitur und abschließend einer Hauswand. Am Fahrzeug und den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren