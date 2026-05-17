Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kradfahrer stürzt
Nordhausen / Bielen (ots)
Am 16.05.2026 gegen 17:00 Uhr fuhr ein 17-jähriger Bursche mit einem leistungsbeschränkten Kraftrad von Nordhausen Richtung Bielen. An der Zufahrt zu einem Schnell-Restaurant bog er nach rechts ab und kam hierbei zu Fall. Glücklicherweise zog sich der Kradfahrer keine Verletzungen hierbei zu. Am Kraftrad wurde ein Sachschaden von etwa 3.000,- Euro konstatiert. Weitere Unfallbeteiligte gab es nicht.
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