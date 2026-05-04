Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Einbruch in Einkaufscenter; Rethem (Aller): Einbruch in Einfamilienhaus - Täter flüchten; Soltau: Unfall

Heidekreis (ots)

03.05.2026 / Einbruch in Einkaufscenter

Soltau: In der Nacht zu Sonntag drangen bislang Unbekannte in das VEGA-Soltau-Einkaufscenter am Westerfeld ein und verschafften sich Zugang zu mehreren dort ansässigen Geschäften. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zum Tatgeschehen, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

03.05.2026 / Einbruch in Einfamilienhaus - Täter flüchten

Rethem (Aller): Unbekannte drangen am Sonntag, in der Zeit von 20:30 Uhr bis 21:05 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Hainholzstraße ein. Nachdem Zeugen zwei männliche Täter im Garten bemerkten, flüchteten diese fußläufig über den rückwärtigen Bereich des Grundstückes. Beide Männer wurden als stämmig beschrieben, trugen graue Westen sowie jeweils ein weißes Cap. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zur Tat, zu den verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

03.05.2026 / Unfall

Soltau: Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15:20 Uhr im Bereich der Einmündung der Kreisstraße 14 zur Landesstraße 163, auf Höhe Hof Willingen, zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Mann befuhr mit seinem Auto die genannte Kreisstraße von Lütjeholz in Richtung Soltau. An der Einmündung zur L 163 missachtete er nach bisherigen Erkenntnissen die vorhandene Beschilderung und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Anschließend überquerte er die Fahrbahn und kam aus bislang unbekannter Ursache geradeaus von der Straße ab. Der Mann wurde dabei verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

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