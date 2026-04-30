Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Vermisste leblos aufgefunden

Heidekreis (ots)

30.04.2026 / Vermisste leblos aufgefunden

Walsrode: Die seit Mittwochabend vermisste 59-jährige Marina W. aus Walsrode wurde am heutigen Nachmittag leblos im Bereich der Eckernworth aufgefunden.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

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