Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Radlader fährt gegen Mauer (Foto); Bad Fallingbostel: 10-jähriges Kind bei Unfall leicht verletzt; Soltau: Polizeieinsatz am Bahnhof Soltau

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Heidekreis (ots)

29.04.2026 / Radlader fährt gegen Mauer (Foto)

Soltau: Am Mittwoch kam es gegen 18:00 Uhr in der Seilerstraße zu einer Beschädigung an der Außenmauer eines Wohn- und Geschäftshauses. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Rahmen von Bauarbeiten beim Rangieren mit einem Radlader mit der dortigen Hauswand. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte befand sich ein 29-jähriger Mann am Steuer des Radladers. Dieser gab an, den Unfall nicht verursacht, sondern das Fahrzeug lediglich zurückgesetzt zu haben. Im Rahmen der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin, Methamphetamin und THC. Zudem ist der 29-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zur genauen Unfallverursachung dauern an. Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Ob die Statik des Gebäudes beeinträchtigt ist, wird durch den Eigentümer geprüft.

29.04.2026 / 10-jähriges Kind bei Unfall leicht verletzt

Bad Fallingbostel: Ein 31-jähriger Mann befuhr am Mittwoch gegen 16:15 Uhr mit seinem Auto die Vogteistraße aus Richtung Quintusstraße kommend und beabsichtigte in eine Einfahrt einzubiegen. Dabei querte er den Gehweg, auf dem ein 10-jähriger Junge mit seinem Fahrrad in gleicher Richtung unterwegs war. Der Autofahrer erkannte das Kind und bremste noch bis zum Stillstand ab. Der Junge konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde der 10-Jährige leicht verletzt. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

28.04.2026 / Polizeieinsatz am Bahnhof Soltau

Soltau: Am Dienstagabend kam es kurz vor 22:00 Uhr zu einem Polizeieinsatz am Bahnhof in Soltau. Ein 28-jähriger Mann hatte sich zuvor in einem Zug aggressiv verhalten, nachdem er ohne gültigen Fahrschein unterwegs war. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeikräften zeigte er weiterhin ein aggressives Verhalten, sodass er fixiert werden musste. Im Zuge des Einsatzes wurde der Zugverkehr für kurze Zeit unterbrochen und der Bahnhof vorübergehend gesperrt. Eine Gefahr für unbeteiligte Dritte bestand zu keiner Zeit. Der Mann wurde zunächst zur Polizeidienststelle nach Soltau gebracht. Nach ärztlicher Begutachtung wurde er im weiteren Verlauf aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen den 28-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Erschleichens von Leistungen, eingeleitet.

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