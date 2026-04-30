Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau/Oerbke: Täter nach Einbrüchen vorläufig festgenommen

Heidekreis (ots)

29.04.2026 / Täter nach Einbrüchen vorläufig festgenommen

Soltau/Oerbke: Am Dienstag kam es im Bereich Soltau und Oerbke zu zwei Einbruchsdelikten, in deren Folge drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden konnten.

Zunächst wollten zwei Männer gegen 10:00 Uhr in ein Einfamilienhaus im Tannenweg in Soltau einbrechen. Hierbei versuchten sie, eine rückwärtig gelegene Terrassentür aufzuhebeln. Der Eigentümer bemerkte den Versuch, woraufhin die Täter in ein im Nahbereich wartendes Fahrzeug flüchteten und sich entfernten. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief zunächst ohne Erfolg.

Gegen kurz nach 11:00 Uhr wurde ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus im Birkenweg in Oerbke gemeldet. In diesem Fall gelangten die Täter durch ein aufgehebeltes Badezimmerfenster in das Haus. Als die Eigentümer zurückkehrten, wurden die Täter im Gebäude überrascht und flüchteten. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte das mutmaßliche Fluchtfahrzeug im Nahbereich durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis festgestellt und kontrolliert werden. Im Fahrzeug wurde unter anderem auch Diebesgut aus dem Einbruch in Oerbke aufgefunden.

Die drei Tatverdächtigen - zwei Männer im Alter von 32 und 33 Jahren sowie eine 37-jährige Frau - wurden vorläufig festgenommen. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Verden wurden der 33-jährige Mann und die 37-jährige Frau am Mittwoch nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 32-jährige Mann wurde im Laufe des Mittwochs einem Haftrichter beim Amtsgericht in Walsrode vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ, diesen jedoch gegen Auflagen außer Vollzug setzte.

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