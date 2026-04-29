Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Aktionstag "sicher.mobil.leben" - Polizei nimmt Zweiräder in den Blick

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Heidekreis (ots)

28.04.2026 / Aktionstag "sicher.mobil.leben" - Polizei nimmt Zweiräder in den Blick

Heidekreis: Am Dienstag beteiligte sich die Polizeiinspektion Heidekreis am bundesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben", der in diesem Jahr unter dem Motto "Zweiräder im Blick" stand. Ziel des Aktionstages war es, die Verkehrssicherheit von Zweiradfahrenden nachhaltig zu erhöhen und für die besonderen Risiken zu sensibilisieren.

Im gesamten Landkreis wurden aus diesem Anlass verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. Hintergrund der Maßnahmen ist die weiterhin hohe Zahl von Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Zweirädern. Häufige Unfallursachen sind unter anderem die Nutzung der falschen Straßenseite, Unachtsamkeit, überhöhte Geschwindigkeit - insbesondere bei Motorrädern - sowie mangelnde Sichtbarkeit und eingeschränkte Fahrtüchtigkeit. Auch auf die Verkehrssicherheit der Zweiräder muss geachtet werden. Dazu zählen unter anderem funktionierende Beleuchtung, intakte Bremsen sowie eine ausreichende Bereifung.

Die Statistik zeigt zudem, dass Menschen auf Fahrrädern, E-Scootern oder motorisierten Zweirädern besonders gefährdet sind, da sie weniger geschützt sind, leichter übersehen werden und ihre Geschwindigkeiten im Verkehr oft schwer einzuschätzen sind. Ein besonderer Fokus liegt zudem auf dem Tragen von Schutzhelmen. Zwar besteht nur bei Motorrädern eine Helmpflicht, jedoch können Helme im Falle eines Unfalls schwere Kopfverletzungen verhindern oder deutlich reduzieren.

Im Rahmen der Kontrollen nahmen die Einsatzkräfte rund 180 Zweiräder genauer unter die Lupe und stellten dabei knapp 80 Verstöße fest. Besonders häufig fiel auf, dass sowohl Radfahrende als auch E-Scooter-Fahrende die falsche Verkehrsfläche oder Straßenseite nutzten. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte wiederholt Verstöße durch die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt fest. Zudem wurde das unerlaubte Mitnehmen einer zweiten Person auf E-Scootern mehrfach geahndet. In fünf Fällen wurden außerdem Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz bei E-Scootern festgestellt, da entweder kein Versicherungskennzeichen vorhanden war oder ein abgelaufenes verwendet wurde.

Die Entwicklung im Bereich der E-Scooter wird dabei mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet. Steigende Unfallzahlen sowie eine zunehmende Zahl verletzter Personen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Heidekreis verdeutlichen ein wachsendes Risiko im Straßenverkehr. Insbesondere unerfahrene Nutzerinnen und Nutzer sowie Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss tragen zu dieser Entwicklung bei. Daher fand parallel zu den Kontrollen an der Realschule in Munster eine Präventionsveranstaltung zum Thema E-Scooter statt, bei der Schülerinnen und Schüler für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr sensibilisiert wurden (hierzu folgt eine gesonderte Pressemitteilung).

"Unser Ziel im Heidekreis ist es, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden nachhaltig zu erhöhen. Dafür setzen wir weiterhin auf eine Kombination aus Kontrollen und gezielter Präventionsarbeit. Die festgestellte Beanstandungsquote von rund 44 Prozent zeigt deutlich, wie wichtig solche Kontrollen sind", so Christoph Vorwerk, Sachbearbeiter Verkehr der Polizeiinspektion Heidekreis.

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