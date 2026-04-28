Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Leichnam im Flüggenhofsee aufgefunden

Heidekreis (ots)

27.04.2026 / Leichnam im Flüggenhofsee aufgefunden

Munster: Am Montagvormittag wurde kurz vor 10:00 Uhr ein lebloser Mann im Flüggenhofsee in Munster entdeckt. Passanten hatten die im Wasser treibende Person festgestellt und die Rettungskräfte verständigt. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis begaben sich daraufhin in das Wasser und bargen die Person. Reanimationsmaßnahmen verliefen jedoch erfolglos. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 70-jährigen Mann aus Munster. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

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