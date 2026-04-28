Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Tödlicher Verkehrsunfall

Heidekreis (ots)

27.04.2026 / Tödlicher Verkehrsunfall

Bispingen: Am Montagabend kam es auf der B 209 zwischen der Abzweigung nach Hützel (K 5) und der Abzweigung nach Breloh (K 49) zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 77-jähriger Autofahrer war gegen 19:00 Uhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Lüneburg unterwegs und wollte an der Unfallstelle nach links in einen Feldweg abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er zunächst halten. Ein nachfolgender 35-jähriger Autofahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und kollidierte vermutlich ungebremst mit dem Heck des wartenden Fahrzeugs. Infolge des Zusammenstoßes geriet das Fahrzeug des 35-Jährigen ins Schleudern und stieß auf der Gegenfahrbahn mit dem entgegenkommenden Auto eines 27-jährigen Mannes zusammen.

Durch den Unfall wurden der 35-jährige Unfallverursacher sowie sein 21-jähriger Beifahrer und der 27-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges schwer verletzt. Der 77-jährige Mann, der in den Feldweg abbiegen wollte, verstarb noch an der Unfallstelle an den Folgen des Zusammenstoßes. Die beiden schwerverletzten Fahrer wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser nach Hamburg geflogen. Der Beifahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten bis etwa Mitternacht voll gesperrt.

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