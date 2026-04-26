Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Schneverdingen/Heber, Einbruch in Lagerhalle; 2. Soltau, Alkoholisiert und ohne Führerschein verunfallt; 3. Munster, Rotlichtverstoß führt zu Verkehrsunfall

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

1. Schneverdingen/Heber, Einbruch in Lagerhalle

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen derzeit unbekannte Täter gewaltsam in eine Lagerhalle in der Hamburger Straße in Heber ein. Aus dieser wurden hochwertige Werkzeuge entwendet. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schneverdingen unter der Telefonnummer 05193-982500 zu melden.

2. Soltau, Alkoholisiert und ohne Führerschein verunfallt

Am Samstagabend kam ein 26-jähriger Mann mit seinem Pkw in der Tiegener Straße in Soltau von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war der Unfallverursacher gerade im Begriff, sich von der Unfallstelle zu entfernen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte bei dem 26-jährigen Soltauer, welcher durch den Verkehrsunfall leicht verletzt wurde, eine deutliche Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Pkw wurde bei dem Verkehrsunfall so stark beschädigt, dass dieser durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

3. Munster, Rotlichtverstoß führt zu Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag kam es in Munster, im Kreuzungsbereich Danziger Straße/Emminger Weg, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 40-jähriger Munsteraner befuhr mit seinem Pkw die Danziger Straße und übersah an der Kreuzung zum Emminger Weg das für ihn geltende Rotlicht der Ampel, woraufhin es zum Zusammenstoß mit dem querenden Pkw einer 76-jährigen Frau kam. Diese erlitt neben einem Schock leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst behandelt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine leichte Alkoholbeeinflussung bei dem 40-jährigen Unfallverursacher fest. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein vor Ort beschlagnahmt sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

4. Walsrode, Trunkenheitsfahrt

In der Nacht von Freitag auf Samstag meldeten Zeugen gegen 00:40 Uhr einen 31-jährigen, der mit einem Pkw in einer auffälligen Fahrweise durch die Moorstraße fuhr. Dieser überfuhr dabei unter anderem eine rote Ampel. Der Fahrer wurde daraufhin durch Einsatzkräfte in der Straße "Große Schneede" kontrolliert. Hierbei konnten diese einen starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Dem 31-jährigen wurde aus diesem Grund die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

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