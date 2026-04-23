Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Taschendiebstahl; Bispingen: Einbruch; Benefeld: Unfall; Wietzendorf: Unfallflucht; Hodenhagen: Unfallflucht; Wietzendorf: Planenschlitzer

Heidekreis (ots)

22.04.2026 / Taschendiebstahl im Bekleidungsgeschäft

Schwarmstedt: Am Mittwochnachmittag kam es kurz vor 16:00 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft am Mönkeberg in Schwarmstedt zu einem Taschendiebstahl. Eine bislang unbekannte Frau entwendete nach einem Ablenkungsmanöver die Geldbörse samt Inhalt aus der Handtasche einer 82-jährigen Kundin. Die Täterin wird als schlank, etwa 150 bis 155 cm groß, mit dunklen Haaren beschrieben. Zudem soll sie gebrochen Deutsch gesprochen haben. Hinweise zur Tat oder zur Täterin nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

Die Polizeiinspektion Heidekreis weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Taschendiebe häufig gezielt Ablenkungssituationen nutzen. So werden Opfer beispielsweise im Supermarkt nach einer bestimmten Ware gefragt, während eine zweite Person unbemerkt die Tasche durchsucht.

So schützen Sie sich vor Taschendiebstahl:

- Achten Sie auf Personen mit auffällig suchendem Blick, die direkten Blickkontakt vermeiden. - Tragen Sie Geld, Karten und wichtige Dokumente möglichst körpernah in verschlossenen Innentaschen. - Führen Sie Hand- und Umhängetaschen stets geschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie diese unter den Arm. - Nutzen Sie gegebenenfalls Brustbeutel, Geldgürtel oder spezielle Sicherungssysteme. - Bewahren Sie Geldbörsen nicht offen im Einkaufswagen oder in Taschen auf, sondern möglichst nah am Körper. - Lassen Sie Ihre Tasche im Geschäft niemals unbeaufsichtigt, auch nicht während der Anprobe.

22.04.2026 / Einbruch in Schnellrestaurant

Bispingen: Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam in ein Schnellrestaurant im Gaußschen Bogen in Bispingen, im Bereich der A 7-Anschlussstelle und in unmittelbarer Nähe zu einer Trampolinhalle, ein. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen sowie Fahrzeugen nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

22.04.2026 / Radfahrer übersehen

Benefeld: Ein 19-jähriger Mann wollte mit seinem Auto am Mittwochnachmittag von dem Parkplatz eines Supermarktes auf die Cordinger Straße einfahren und übersah dabei einen 24-jährigen E-Bike-Fahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

22.04.2026 / Unfallflucht

Wietzendorf: Am Mittwoch kam es gegen 13:30 Uhr in der Hauptstraße in Wietzendorf zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug über die Fahrbahnmitte hinaus, sodass ein entgegenkommender Sattelzug gezwungen war, bis an den äußersten rechten Fahrbahnrand auszuweichen. Dabei touchierte dieser ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto und beschädigte es auf der gesamten Fahrerseite. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um eine grau-beige Sattelzugmaschine mit Anhänger handeln. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.500 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei in Wietzendorf unter 05196-963760 entgegen.

22.04.2026 / Unfallflucht

Hodenhagen: Ein Motorradfahrer befuhr am Mittwochmorgen gegen 09:00 Uhr die L 190 von Hodenhagen in Richtung Westenholz. Im Bereich des Kreisverkehrs Bahnhofstraße/Wilhelm-Focke-Straße kam ihm nach bisherigen Erkenntnissen ein unbekannter schwarzer SUV auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Motorradfahrer aus und stürzte. Der bislang unbekannte SUV entfernte sich vom Unfallort. Zudem wird ein Zeuge gesucht, der dem Motorradfahrer unmittelbar nach dem Unfall geholfen hat. Hinweise zum Unfallgeschehen, zu dem flüchtigen Fahrzeug oder zu dem gesuchten Zeugen nimmt die Polizei in Hodenhagen unter 05164-802550 entgegen.

22.04.2026 / Planenschlitzer aktiv

Wietzendorf: In der Nacht zu Mittwoch waren zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr auf dem Gelände des Autohofs Soltau-Süd, Am Hanfberg in Wietzendorf, sogenannte Planenschlitzer aktiv. Nach bisherigen Erkenntnissen schnitten die Unbekannten bei mehreren abgestellten Sattelzügen sichelförmige Öffnungen in die Planen der Auflieger, um sich Zugang zur Ladung zu verschaffen. In vier Fällen blieb es beim Versuch, in einem Fall wurde die Tat vollendet. Eine Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Während der Tat wurde der Fahrer eines betroffenen Sattelzuges wach. Er bemerkte Bewegungen in seinem Auflieger und konnte im Rückspiegel noch zwei flüchtende Personen sowie eine vollständig weiße Sattelzugmaschine mit Auflieger ohne erkennbare Aufschrift oder Kennzeichen sehen. Hinweise zu den Taten, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

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