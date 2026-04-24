Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Alkoholisiert am Steuer; Soltau: Kind bei Unfall verletzt; Egestorf/Heidekreis: Sattelzug gerät von Autobahn

Heidekreis (ots)

23.04.2026 / Alkoholisiert am Steuer

Walsrode: Am Donnerstagabend kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis auf dem Autobahnparkplatz Wolfsgrund an der A 7 in Fahrtrichtung Hannover einen Sattelzug. Vorausgegangen war ein Zeugenhinweis aufgrund einer auffälligen Fahrweise. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,42 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

23.04.2026 / Kind bei Unfall verletzt

Soltau: Am Donnerstag kam es gegen 13:40 Uhr in der Tetendorfer Straße in Soltau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Eine 63-jährige Frau befuhr mit ihrem Auto die Tetendorfer Straße und wechselte aufgrund am Fahrbahnrand parkender Fahrzeuge den Fahrstreifen. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen einen von links auf die Fahrbahn fahrenden 11-jährigen Jungen auf einem Tretroller, der durch einen geparkten Transporter verdeckt war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Tretroller. Der Junge erlitt dabei Beinverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

23.04.2026 / Sattelzug gerät von Autobahn

Egestorf/Heidekreis: Ein 53-jähriger Mann befuhr am Donnerstag gegen 13:00 Uhr mit einem Sattelzug die Autobahn in Fahrtrichtung Hannover, als er zwischen den Anschlussstellen Evendorf und Bispingen vermutlich infolge eines gesundheitlichen Zwischenfalls nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei durchbrach das Fahrzeug einen Wildschutzzaun und kam schließlich auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

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