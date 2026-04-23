Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Zukunftstag bei der Polizeiinspektion Heidekreis - spannende Einblicke für Schülerinnen und Schüler

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Heidekreis (ots)

23.04.2026 / Zukunftstag bei der Polizeiinspektion Heidekreis - spannende Einblicke für Schülerinnen und Schüler

Heidekreis: Am heutigen Donnerstag fand bundesweit der Zukunftstag statt. Auch die Polizeiinspektion Heidekreis beteiligte sich an den Standorten Soltau, Walsrode und Munster mit einem abwechslungsreichen Programm, an denen insgesamt über 65 Schülerinnen und Schüler teilnahmen.

Die Teilnehmenden erhielten vielfältige Einblicke in den Polizeiberuf: Besichtigt wurden unter anderem die Schießhalle, die polizeiliche Ausrüstung sowie verschiedene Dienstwaffen. Zudem konnten die Kinder und Jugendlichen ein sichergestelltes Auto durchsuchen, Beweismittel auffinden und diese im Anschluss selbst auswerten. Auch die Dienststellen mit Wache, Zellen und Einsatzfahrzeugen samt Ausstattung wurden vorgestellt. Im erkennungsdienstlichen Bereich wurden zudem Fotos der jungen Spürnasen angefertigt.

Ein besonderes Highlight war die Vorführung der Hundeführerinnen. Dabei konnten die Schülerinnen und Schüler hautnah erleben, wie die speziell ausgebildeten Diensthunde arbeiten und welche Aufgaben sie im Polizeialltag übernehmen.

Insgesamt fiel das Feedback durchweg positiv aus: Die jungen Besucherinnen und Besucher zeigten sich begeistert von den Einblicken und dem abwechslungsreichen Programm - einige äußerten sogar den Wunsch, später selbst bei der Polizei zu arbeiten oder ein Praktikum zu absolvieren. Zum Abschluss erhielten alle Teilnehmenden ein kleines Präsent.

"Der Zukunftstag war für uns eine rundum gelungene Veranstaltung. Es ist uns wichtig, jungen Menschen frühzeitig einen realistischen und spannenden Einblick in den Polizeiberuf zu geben. Die große Resonanz und die positiven Rückmeldungen zeigen, dass der Polizeiberuf nach wie vor zu den beliebtesten Berufswünschen zählt.", so Polizeioberkommissarin Mira Pöllmann vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Heidekreis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell