Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Kontrollen auf der A 7 - Fehlverhalten bei Rettungsgasse festgestellt

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Heidekreis (ots)

24.04.2026 / Kontrollen auf der A 7 - Fehlverhalten bei Rettungsgasse festgestellt

Heidekreis: Am Freitagnachmittag waren Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis, darunter auch motorradfahrende Polizeikräfte, auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover im Einsatz, nachdem es infolge eines Verkehrsunfalls zu erheblichem Rückstau bis hin zum Stillstand gekommen war.

Im Rahmen der Maßnahmen stellten die Einsatzkräfte mehrere Verstöße im Zusammenhang mit der Bildung der Rettungsgasse fest. So wurde unter anderem ein Autofahrer kontrolliert, der über eine Strecke von mehr als zwei Kilometern zu weit links fuhr, sodass ein Durchkommen für Einsatzfahrzeuge erheblich erschwert worden wäre. Zudem nutzte ein Motorradfahrer unberechtigt die Rettungsgasse, um an den wartenden Fahrzeugen vorbeizufahren. Den Männern droht nun jeweils ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro für das Nichtbilden einer Rettungsgasse beziehungsweise 240 Euro für das unberechtigte Befahren der Rettungsgasse. Zudem erhalten beide zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Die Polizeiinspektion Heidekreis weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Rettungsgasse ausschließlich für Einsatzfahrzeuge vorgesehen ist und bereits bei stockendem Verkehr gebildet werden muss. Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen weichen nach links aus, alle übrigen nach rechts. Das unberechtigte Nutzen der Rettungsgasse - auch durch Motorradfahrende - ist verboten.

Die Polizeiinspektion Heidekreis führt in solchen Situationen gezielte Kontrollen durch. Dabei werden schwerwiegende Verstöße konsequent zur Anzeige gebracht.

Die Einhaltung der Rettungsgasse kann im Ernstfall Leben retten.

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