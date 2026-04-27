Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode/A 7: Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall; Dorfmark: Firmentransporter entwendet; Schneverdingen: Einbruch in Fahrzeug; Schwarmstedt: Erneuter Einbruch in Tankstelle

Heidekreis (ots)

26.04.2026 / Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall

Walsrode/A 7: Am Sonntag kam es kurz vor 09:30 Uhr auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg, in Höhe der Anschlussstelle Westenholz, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen kam ein 59-jähriger Mann aufgrund eines medizinischen Notfalls auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Eine nachfolgende 66-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, wich nach rechts aus und kollidierte seitlich mit dem Fahrzeug des Mannes. Eine weitere, dahinterfahrende 74-jährige Frau konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf das Fahrzeug der 66-Jährigen auf. Der 59-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Durch das Unfallgeschehen selbst wurde niemand verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt.

26.04.2026 / Firmentransporter entwendet

Dorfmark: Unbekannte entwendeten zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag einen im Unteren Mittelhof am Fahrbahnrand abgestellten Firmentransporter. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Mercedes Sprinter mit großflächiger Firmenaufschrift und Hannoveraner Kennzeichen (H). Im Fahrzeug befanden sich zudem Arbeitsmaterialien sowie hochwertige Werkzeuge. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Verbleib des Transporters, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

26.04.2026 / Einbruch in Fahrzeug

Schneverdingen: Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wurde in ein Fahrzeug eingebrochen, das in der Heberer Straße auf einem Grundstück stand. Die bislang unbekannten Täter beschädigten dabei die Heckscheibe des Kastenwagens und entwendeten daraus diverses Werkzeug. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

25.04.2026 / Erneuter Einbruch in Tankstelle

Schwarmstedt: In der Nacht zu Samstag kam es erneut zu einem Einbruch in eine Tankstelle am Mönkeberg. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen bislang unbekannte Täter kurz nach 02:30 Uhr mit einem Schachtdeckel die zur Straße gerichtete Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum. Dort entwendeten sie Tabakwaren und flüchteten anschließend in Richtung Celler Straße. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

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