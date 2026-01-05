POL-SBR-STADT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Unterschlagung in Saarbrücken

Saarbrücken (ots) - Am 19.12.2025, gegen 15:00 Uhr, kam es in der Johannisstraße im Saarbrücker Stadtteil St. Johann zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Mehrparteienhaus. Hierbei verschafften sich die beiden Täter gewaltsam Zutritt zu dem Tatanwesen und zur Wohnung der Geschädigten. Während der Tatbegehung wurde ein weiterer Bewohner des Anwesens auf die beiden ...

