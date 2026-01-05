PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SBR-STADT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Unterschlagung in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Es wird gebeten die am 05.12.2025 ausgestrahlte Öffentlichkeitsfahndung der PI Saarbrücken-Stadt nach einem unbekannten Beschuldigten auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft einzustellen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- KED
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

  • 27.12.2025 – 13:04

    POL-SBR-STADT: Vermisster in Saarbrücken wohlbehalten angetroffen

    Saarbrücken (ots) - Der seit dem 26.12.25 gesuchte Vermisste konnte am heutigen Samstag gegen 12:30 Uhr wohlbehalten auf dem Saarbrücker Eschberg durch Einsatzkräfte der Polizei angetroffen und in medizinische Betreuung übergeben werden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt SBR-STADT- DGL Mainzer Straße 132 66121 ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 14:48

    POL-SBR-STADT: Jugendlicher mit Messer verletzt

    Saarbrücken (ots) - Am 19.12.2025 wurde die PI Saarbrücken-Stadt über eine Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße informiert. Im Rahmen der Auseinandersetzung soll es auch zum Einsatz eines Messers gekommen sein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Örtlichkeit (Bahnhofstraße Höhe ehem. Kaufhofgebäude) hatte sich die Tätergruppe bereits in Richtung St. Johanner Markt bzw. Sulzbachstraße entfernt. Vor Ort ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:31

    POL-SBR-STADT: Täterfestnahme nach Wohnungseinbruchsdiebstahl in Saarbrücken

    Saarbrücken (ots) - Am 19.12.2025, gegen 15:00 Uhr, kam es in der Johannisstraße im Saarbrücker Stadtteil St. Johann zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Mehrparteienhaus. Hierbei verschafften sich die beiden Täter gewaltsam Zutritt zu dem Tatanwesen und zur Wohnung der Geschädigten. Während der Tatbegehung wurde ein weiterer Bewohner des Anwesens auf die beiden ...

    mehr
