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Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Einbruch in Juweliergeschäft

Heidekreis (ots)

28.04.2026 / Einbruch in Juweliergeschäft

Soltau: In der Nacht zu Dienstag kam es gegen 03:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft am Georges-Lemoine-Platz. Die bislang unbekannten Täter zerstörten dabei die Glasfront des Geschäftes und verschafften sich so Zutritt. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die Höhe des Diebesgutes ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

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