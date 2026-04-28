POL-HK: Soltau: Einbruch in Juweliergeschäft
Heidekreis (ots)
28.04.2026 / Einbruch in Juweliergeschäft
Soltau: In der Nacht zu Dienstag kam es gegen 03:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft am Georges-Lemoine-Platz. Die bislang unbekannten Täter zerstörten dabei die Glasfront des Geschäftes und verschafften sich so Zutritt. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die Höhe des Diebesgutes ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.
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