POL-HK: Soltau: Einbruch in Juweliergeschäft

Heidekreis (ots) - 27.04.2026 / Tödlicher Verkehrsunfall Bispingen: Am Montagabend kam es auf der B 209 zwischen der Abzweigung nach Hützel (K 5) und der Abzweigung nach Breloh (K 49) zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 77-jähriger Autofahrer war gegen 19:00 Uhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Lüneburg unterwegs und wollte an der Unfallstelle nach links in einen Feldweg ...

mehr