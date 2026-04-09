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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte rauben Bauchtasche - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter raubten in der Karlsruher Südstadt einer 52-Jährigen am Mittwochabend die Bauchtasche samt Inhalt und flüchteten anschließend.

Nach derzeitigem Kenntnisstand lief die spätere Geschädigte gegen 21:05 Uhr von der Ettlinger Straße in Richtung der Tiergartenbrücke. Kurz vor der dortigen Unterführung soll sie von zwei Männern unter der Aufforderung zur Aushändigung ihrer Bauchtasche offenbar unvermittelt geschlagen und getreten worden sein. Hierbei stürzte die 52-Jährige die Treppe zur Unterführung hinunter und blieb auf dem Boden liegen. Die beiden Angreifer rissen ihr anschließend die Bauchtasche samt Handy, Geldbeutel und Bargeld vom Körper und flüchteten in bislang unbekannte Richtung.

Die beiden Männer werden als Südländer und mit dunklen Jogginghosen und Hoodies bekleidet beschrieben. Einer der Täter soll offenbar ein Tattoo am Hals getragen haben.

Der Wert des Raubgutes beläuft sich nach aktuellem Ermittlungsstand auf etwa 1.200 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter 0721 666 5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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