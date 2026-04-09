Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einer Kollision dreier Fahrzeuge stürzte eine 85-Jährige am Mittwochmittag von ihrem Rad und erlitt Verletzungen am Kopf.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein 35-jähriger Autofahrer gegen 13:25 Uhr auf der Zehntwiesenstraße in südliche Richtung. Ein vor ihm fahrender 92-jähriger Dreiradfahrer bremste zu diesem Zeitpunkt verkehrsbedingt ab, was der Pkw-Fahrer offenbar nicht rechtzeitig erkannte und von hinten auf ihn auffuhr. Aufgrund der Kollision schob sich das Dreirad auf eine davor befindliche 85-jährige Zweiradfahrerin, die in der Folge von ihrem Rad stürzte und mit dem Kopf auf der Straße aufschlug.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte die Seniorin zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die beiden 35- und 92-jährigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

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