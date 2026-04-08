PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Berghausen - Verkehrsunfall auf der B293

Karlsruhe (ots)

Am Dienstag gegen 14:15 Uhr führte ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B293.

Nach aktuellem Sachstand geriet ein 63-jähriger Autofahrer, welcher zwischen Jöhlingen und Berghausen unterwegs war, aus bislang unklarer Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Das Auto des 63-Jährigen wurde auf eine danebenliegende Wiese geschleudert.

Ein nachfolgendes Auto stieß im weiteren Verlauf mit dem durch den Unfall schwankenden Lkw-Auflieger zusammen. Der Lkw kam daraufhin quer auf der Straße zum Stillstand.

Sowohl der Fahrer des ersten Autos als auch alle vier Insassen des darauffolgenden Autos zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden im unteren 6-stelligen Bereich.

Die Straße musste zeitweise aufgrund der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

Christina Dörfer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666 1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren