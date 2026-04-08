Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Berghausen - Verkehrsunfall auf der B293

Karlsruhe (ots)

Am Dienstag gegen 14:15 Uhr führte ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B293.

Nach aktuellem Sachstand geriet ein 63-jähriger Autofahrer, welcher zwischen Jöhlingen und Berghausen unterwegs war, aus bislang unklarer Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Das Auto des 63-Jährigen wurde auf eine danebenliegende Wiese geschleudert.

Ein nachfolgendes Auto stieß im weiteren Verlauf mit dem durch den Unfall schwankenden Lkw-Auflieger zusammen. Der Lkw kam daraufhin quer auf der Straße zum Stillstand.

Sowohl der Fahrer des ersten Autos als auch alle vier Insassen des darauffolgenden Autos zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden im unteren 6-stelligen Bereich.

Die Straße musste zeitweise aufgrund der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

Christina Dörfer, Pressestelle

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