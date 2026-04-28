Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Einbruch in Bäckerei; Munster: Führerschein beschlagnahmt; Schneverdingen: Verletzte E-Scooter-Fahrerin; Schneverdingen: Radfahrerin nach Sturz leicht verletzt

Heidekreis (ots)

27.04.2026 / Einbruch in Bäckerei

Munster: Unbekannte drangen zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen gewaltsam in eine Bäckerei im Kohlenbissener Grund ein. Hierfür hebelten die Täter ein bodentiefes Fenster auf und entwendeten schließlich Bargeld. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

27.04.2026 / Führerschein beschlagnahmt

Munster: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am späten Montagabend einen 64-jährigen Autofahrer im Kohlenbissener Grund. Der Mann war zuvor aufgrund seiner auffälligen Fahrweise gemeldet worden. Bei der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Zudem fiel der Mann durch eine unsichere Gangart und eine verwaschene Aussprache auf. Der 64-Jährige verweigerte einen Atemalkoholtest, sodass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Auch der Führerschein wurde sichergestellt.

27.04.2026 / Verletzte E-Scooter-Fahrerin

Schneverdingen: Am Montagnachmittag kam es gegen 15:30 Uhr im Einmündungsbereich Verdener Straße/Bahnhofstraße in Schneverdingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann befuhr mit seinem Auto die Verdener Straße und folgte dieser im Einmündungsbereich. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin, die die Verdener Straße an einer Ampel überquerte und bevorrechtigt war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Jugendliche leicht verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

26.04.2026 / Radfahrerin nach Sturz leicht verletzt - Beteiligter entfernt sich

Schneverdingen: Im Bereich Hasenwinkel/Inseler Straße kam es am Sonntagabend gegen 18:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Radfahrende beteiligt waren. Eine 57-jährige Frau befuhr mit ihrem Pedelec den Hasenwinkel in Richtung Einmündung Inseler Straße. Kurz vor dem Einmündungsbereich bemerkte sie einen von rechts kommenden, bevorrechtigten Mann auf einem E-Bike zu spät, leitete eine Bremsung ein und stürzte. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Der Mann entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem flüchtigen E-Bike-Fahrer nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

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