Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Diebstahl aus Gartenhaus; Soltau: Tasche aus Fahrradkorb entwendet; Bad Fallingbostel: Diebstahl aus Rohbau; Walsrode: Diebe leeren Opferstock

Heidekreis (ots)

13.-24.04.2026 / Diebstahl aus Gartenhaus Munster: In der Zeit zwischen Montag, 13.042026 und Freitag, 24.04.2026 entwendeten Unbekannte aus einem unverschlossenen Gartenhaus am Emminger Weg einen Laubbläser, eine Heckenschere und die dazugehörigen Akkus. Hinweise zum Verbleib nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

28.04.2026 / Tasche aus Fahrradkorb entwendet Soltau: Am Dienstag, zwischen 14.30 und 16.30 Uhr entwendeten Diebe eine Tasche mit Handy, Geldbörse und Bargeld aus einem Fahrradkorb. Die Tat ereignete sich auf dem Friedhof an der Bergstraße, in Höhe der Grabstätte neben der Kapelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

24.-27.04.2026 / Diebstahl aus Rohbau

Bad Fallingbostel: Am vergangenen Wochenende begaben sich Unbekannte auf das Gelände des im Bau befindlichen Klinikums an der Walsroder Straße und entwendeten 150 Meter Kupferkabel, drei LED-Streifen sowie ein dazugehöriges Modul. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

27.-28.04.2026 / Diebe leeren Opferstock Walsrode: In der Zeit zwischen Montag, 27.04.2026, 07.00 Uhr und Dienstag, 17.30 Uhr öffneten Unbekannte in der Kirche an der Sunderstraße gewaltsam einen Opferstock und entnahmen das Bargeld. Bei zwei weiteren Opferstöcken misslang der Aufbruch. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 175 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/48640.

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