Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Erneuter Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall - Hinweise zu weißem Transporter erbeten

Heidekreis (ots)

30.04.2026 / Erneuter Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall - Hinweise zu weißem Transporter erbeten

Soltau: Im Zusammenhang mit dem tödlichen Verkehrsunfall am 26.03.2026 gegen 21:20 Uhr im Bereich des Bahnhofs in Soltau bittet die Polizeiinspektion Heidekreis erneut um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Fokus der Ermittlungen steht insbesondere ein weißer Transporter, bei dem es sich nach derzeitigem Stand um einen Mercedes-Benz Sprinter Mixto mit hohem Aufbau handeln könnte. Das Fahrzeug verfügt über mindestens ein Seitenfenster auf der linken Fahrzeugseite sowie über drei seitliche Markierungsleuchten auf beiden Fahrzeugseiten. Der Transporter soll kurz vor dem Unfallgeschehen aus Richtung Bergstraße kommend die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof befahren haben.

Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten um Hinweise dazu, wer ein entsprechendes Fahrzeug zur fraglichen Zeit im Bereich der Bergstraße beziehungsweise Bahnhofstraße gesehen hat. Zudem wird gefragt, wer Angaben zum beschriebenen Transporter, zum Fahrer oder zu dessen aktuellem Standort machen kann.

Hinweise, auch allgemeine zum Unfallgeschehen, nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

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