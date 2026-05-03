Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wochenendmeldung der PI Heidekreis zum Wochenende 01.05.-03.05.2026

Landkreis Heidekreis (ots)

Schneverdingen

Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Schneverdingen einen 17jährigen Jugendlichen aus Hanstedt, der zu zweit auf einem E-Scooter in der Marktstraße in Schneverdingen unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von THC stand. Dem 17jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Unbekannte drangen am späten Freitagabend in ein Wohnhaus in der Memelstraße in Schneverdingen ein. Dabei schlugen sie das Fenster einer Terrassentür ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Am Sonntagmorgen gegen 07:25 Uhr stellten die Schneverdinger Beamten einen Mann auf einem E-Scooter ohne Kennzeichen fest. Bei der Kontrolle wurde schnell klar, dass der 39-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,41 Promille. Da er keinen Nachweis für den E-Scooter vorzeigen konnte, wurde dieser durch die Kollegen sichergestellt.

Soltau

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr zwei nicht zugelassene Gebrauchtwagen der Marke Hyundai von dem Gelände eines Autohauses im Gewerbegebiet Soltau-Alm. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Soltau unter 05191-93800 entgegen. Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr hielten die Soltauer Beamten einen 48-jährigen Mann in seinem PKW Dacia an. Bei der Kontrolle staunten die Kollegen nicht schlecht, denn der Mann roch stark nach Alkohol. Ein Alkotest bestätigte den Verdacht: der Verkehrsteilnehmer pustete 1,11 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Am Samstag kam es im Soltauer Stadtbereich zu einigen Taschendiebstählen, bei welchen

Walsrode

Am späten Samstagabend stellten die Walsroder Kollegen in der Verdener Straße einen 45-jährigen Autofahrer fest, welcher mit 1,73 Promille unterwegs war. Die Folge waren eine Blutentnahme sowie Beschlagnahme des Führerscheins.

Aus bislang unbekannten Gründen gerieten Holzpaletten und Böschungsbewuchs an dem Wall einer Schießbahn in Krelingen in Brand. Der Brand wurde durch die örtlichen Feuerwehren gelöscht. Der Brand breitete sich schätzungsweise auf einer Fläche von 80qm aus. Munster

Am Donnerstag wurde der 41-jährige Fahrer eines Sattelzuges auf der Kohlenbissener Straße kontrolliert, nachdem dieser einige Male von der Fahrbahn in den Grünstreifen abgekommen war. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Weiterhin räumte der Fahrer den kürzlichen Konsum von Cannabis ein. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Am Samstag kam es am Bahnübergang Rehrhofer Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Pkw. Ein 49-jähriger Fahrzeugführer befuhr den Rehrhofer Weg um der abknickenden Vorfahrt hinter dem Bahnübergang nach links in Richtung Speckenmoor zu folgen. Die aus der Gegenrichtung kommende wartepflichtige 42-jährige Fahrerin übersah den vor ihr querenden Pkw, so dass es zum Zusammenstoß beider Pkw kam. Bei dem Unfall wurden zwei Insassen leicht verletzt. Während der Bergungsmaßnahmen war der Bahnübergang dauerhaft gesperrt und der Bahnverkehr musste eingestellt werden.

Bad Fallingbostel

Einsatzkräften des PK Bad Fallingbostels fiel am Samstag den 02.05.2026 in den Mittagsstunden auf der A7 in Höhe der Anschlussstelle Bad Fallingbostel ein Kleintransporter auf. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Transport um fast 50 Prozent überladen war. Neben dem zu erwartenden Bußgeld wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt bis er die überschüssige Ladung wieder abgeladen hatte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell