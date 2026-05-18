Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ortsschild verschwunden - Skurriler Diebstahl

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Artern/Öberröblingen (ots)

Am Sonntag wurde bekannt, dass derzeit Unbekannte das Ortsschild von Oberröblingen in Sachsen-Anhalt entwendeten. Gleiches geschah auch in Artern am Ortseingang in der Kachstedter Straße. Doch das hier entwendete Schild wurde durch das geklaute aus Landkreis Mansfeld-Südharz ausgetauscht. Kameraden der Feuerwehr montierten es ab und übergaben es an die zuständige Ordnungsbehörde.

Wo das Arterner Ortsschild abgeblieben ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise nehmen die Polizeistation Artern unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 sowie das Revierkommissariat Sangerhausen unter der 03464/2540 entgegen.

Ortsschild Artern: ST/0121233/2026

Ortsschild Öberröblingen: VG/210540/2026

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