LPI-NDH: Kollision mit Wildschweinen auf der Bundesstraße

Schönewerda (ots) - Derzeit Unbekannte entwendeten in der Zeit von Samstag 22.45 Uhr bis Sonntag 01.08 Uhr zwei Flaggen, einen Mast und ein Schild von einem Grundstück in der Eßmannsdorfer Straße. Der Berechtigte stellte den Diebstahl fest und informierte am Sonntag die Beamten der Polizeistation Artern. Alle Utensilien hatten Bezüge zu einer politischen Partei. Polizisten der örtlichen Polizeistation kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Hinweise zur Tat ...

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