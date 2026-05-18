Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kollision mit Wildschweinen auf der Bundesstraße
Mühlhausen (ots)
Auf der Bundesstraße 247 ereigneten sich am Sonntag gegen 22 Uhr zwei Verkehrsunfälle unmittelbar nacheinander. Ein BMW und ein Volkswagen befuhren die Bundesstraße aus Richtung Dingelstädt in Richtung Mühlhausen hintereinander. Auf Höhe der Anschlussstelle Lengefeld querten mehrere Wildschweine die Fahrbahn. Beide Fahrzeuge kollidierten mit jeweils einem Tier. Die zwei Wildscheine erlagen den Verletzungen an der Unfallstelle. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. An den Autos entstanden Sachschäden.
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