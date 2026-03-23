LPI-G: (LK ABG) Erneute Sachbeschädigung am Jugendamt (0071317/2026)
Altenburg (ots)
Altenburg. Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht zum 21.03.2026 das Gebäude des Jugendamtes am Theaterplatz mit schwarzer Farbe. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei Altenburger Land ermittelt wegen Sachbeschädigung. (DL)
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