Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Diebstahl eines auffälligen Leichtkraftfahrzeugs (0071563/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Samstag (21.03.2026) wurde in der Platanenstraße ein Leichtkraftfahrzeug mit Kofferaufbau entwendet. Das Fahrzeug, auf dem großflächig ein Parteilogo von "Die Partei" angebracht ist, verschwand zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr. Der Wert des Beutegutes liegt bei etwa 3.500 Euro. Die Ermittlungen wurden eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächdigen oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Gera unter 0365 829-0 zu melden. (DL)

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