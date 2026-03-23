LPI-G: (LK GRZ) Erledigungsmeldung - 15-Jähriger aus Greiz vermisst

Greiz (ots) - Greiz. Am Freitagnachmittag (20.03.2026) wurden Kräfte der Feuerwehr und Polizei zu einem Brandgeschehen in die Georg-Herwegh-Straße in Greiz gerufen. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen betrieben dort gegen 17:15 Uhr vier Personen einen Grill unter einem hölzernen Vordach einer Scheune. Auf bislang ungeklärte Art und Weise geriet die Dachkonstruktion in Brand, wobei die Flammen zunächst auf das ...

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