LPI-G: (LK GRZ) Erledigungsmeldung - 15-Jähriger aus Greiz vermisst
Greiz (ots)
Greiz. Die Landespolizeiinspektion Gera bedankt sich bei allen Mitsuchenden für die Unterstützung. Dank eines Bürgerhinweises konnte der vermisste 15-Jährige am 22.03.2026, gegen 14:20 Uhr durch die Kräfte der Polizeiinspektion Greiz aufgegriffen werden. Es wird gebeten das veröffentlichte Material aus den Portalen zu entfernen. <PH>
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